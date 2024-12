Ilrestodelcarlino.it - Il San Marino saluta Zammarchi

Nove presenze in campionato e una in Coppa Italia. Per un totale di poco più di 350 minuti in campo. Questi i numeri di Andreache ieri ha trovato l’accordo con il Sanper la risoluzione consensuale del contratto. L’esterno cesenate, classe 2000, era arrivato sul Titano la scorso estate dopo l’esperienza alla Vigor Senigallia. I titani sfoltiscono la rosa in attesa che il mercato invernale entri nelle sue fasi decisive. Ma soprattutto si preoccupano delle questioni di campo. Perchè i 12 punti messi insieme in 15 gare, e con il complicatissimo derby con il Forlì alle porte, non permettono ai biancazzurri certo di dormire sonni tranquilli. E per ora nemmeno il cambio in panchina ha risanato una classifica ancora pericolosissima.