Il campione paralimpico Donato Telesca in visita al San Camillo | Con questa mentalità posso fare ogni cosa

Unaspeciale di unspeciale all’Ospedale Sandi Roma., medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel sollevamento pesi, ha fattoa Daniele Virgili, il giovane agente della Polizia di Roma Capitale al quale è stata amputata una gamba dopo essere stato travolto da un’auto lo scorso 6 novembre., che a soli due anni subì l’amputazione di entrambe le gambe a seguito di un incidente domestico, ha avuto modo di raccontare la sua esperienza e la sua carriera.“Se mi proponessero di scegliere, se riavere le gambe o avere lavincente che ho oggi, non avrei dubbi: scelgo la seconda”, ha detto. “Una gamba in più o in meno non fa la differenza, coninvecequalsiasi. Io sono la persona che sono grazie all’incidente, altrimenti avrei avuto una vita normale, comune, senza troppi stimoli.