Hazelight Studios annuncerà il nuovo gioco ai The Game Awards 2024

La notizia è ormai ufficiale:svelerà il suoai The, con un trailer che mostrerà ilplay per la prima volta. Josef Fares, fondatore dello studio e figura carismatica dell’industria, ha confermato la sua presenza sul palco dell’evento con un simpatico teaser.Nello specifico il director ha condiviso un video dietro le quinte girato nella sede di Stoccolma che ha fornito degli indizi sulprogetto in arrivo. In questo breve filmato è possibile vedere il fondatore Josef Fares concludere il suo tour guidato dello studio rispondendo ad una telefonata di Geoff Keighley, suggerendo che i due abbiano dei grandi piani per i Thedi domani.Sebbene il nome non sia stato annunciato ufficialmente, numerosi leak suggeriscono che ilsi intitolerà Split Fiction.