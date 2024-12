Lanazione.it - Furto in abitazione a Pietrasanta: arrestato un giovane, caccia ai complici

Leggi su Lanazione.it

Lucca (), 11 dicembre 2024 – In galera dopo aver messo a segno unin un’di. Ma adesso èai. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undi origine albanese. L'arresto arriva al termine di una lunga e complessa attività investigativa, che ha portato alla luce gravi indizi di colpevolezza relativi a unavvenuto il 31 maggio 2024 nel comune di. Ebbene, il, insieme a due, si introdusse nottetempo in una villetta indipendente mentre i proprietari erano fuori a cena. Dopo aver rovistato nelle camere da letto, i ladri trovarono una cassaforte, che forzarono con un flessibile. Il bottino fu consistente: gioielli e tre pistole con relativo munizionamento (regolarmente detenute), per un valore di migliaia di euro.