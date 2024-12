Anteprima24.it - Foce Irno: il Comune di Salerno promise che sarebbero stati fatti parchi e parcheggi, non un albergo

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano ad emergere una serie di perplessità in merito alla realizzazione di unnell’area di Piazza capitale, nella zona vicina al Grand Hotel ae proveniente dalla stessa cessione dell’ area che un tempo ospitava Italcementi. Il consigliere comunale di Forza italia, Roberto Celano prende spunto sui suoi dubbi proprio dal contratto attraverso il quale ildiacquistò il terreno dall’impresa nel 1995 vincolando però la destinazione d’uso a recupero standard per verde pubblico e. Proprio in virtù di questa destinazione urbanistica, ildipotè usufruire anche di una serie di vantaggi fiscali e contributo statale legato alla delocalizzazione dell’attività produttiva in un’altra area. In una interrogazione oggi il consigliere comunale pone una serie di interrogativi preoccupandosi per esempio che la diversa destinazione possa essere fonte di conseguenze a carico dell’ente sia economiche che finanziarie per il venir meno delle motivazioni che consentirono l’applicazione di una serie di sgravi, come l’esclusione dall’imposta di registro.