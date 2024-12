Anteprima24.it - Esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse: assolto imprenditore

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, haun56enne di Bucciano, che era imputato di dididi. In particolare il 56enne,impegnato in varietra cui quella di titolare di una concessionaria di autovetture, era accusato di aver aperto illegalmente undi giochi ein Bucciano. In primo grado il Tribunale di Benvento aveva condannato il 56enne alla pena di 6 mesi di arresto e a 800 euro di ammenda. La Corte D’ Appello, riformando, invece, la sentenza, in accoglimento delle tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, hail 56enne.L'articolodidiproviene da Anteprima24.