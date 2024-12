Anteprima24.it - De Luca – Piantedosi: prove di campagna elettorale ad Avellino

Tempo di lettura: 3 minutiMentre nelle ultime settimane è tornato in ballo il nome del Ministro all’Interno Matteocome candidato Governatore del centrodestra per la Regione Campania, arriva l’incontro con l’attuale presidente Vincenzo De.Il palco è quello del Teatro Gesualdo di, dove si sono celebrati gli 80 anni dalla nascita Confindustria Irpinia in una sala gremita di ospiti eccellenti, a partire dal Presidente nazionale dell’Associazione degli Industriali, Emanuele Orsini. In verità trae De, accomodati in prima fila l’uno accanto all’altro per questioni di cerimoniale, hanno seguito tutta la prima parte dell’evento con un atteggiamento di estrema freddezza e senza praticamente scambiarsi la parola.Quindi è arrivato il loro momento: il primo a salire sul palco è stato Deche prima si è tolto qualche sassolino dalla scarpa verso Chicco Testa, Presidente di Assoambiente che nel suo intervento aveva sottolineato come all’arrivo alla funzionante stazione di Afragola si era poi trovato in strada invase da rifiuti, ricordando il suo impegno per “liberare la Campania dalle ecoballe” ma anche sulla gestione idrica “La Campania è la prima Regione d’Italia ad aver raggiunto una storica autonomia idrica”, poi ha lanciato strali al Governo Centrale.