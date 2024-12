Laprimapagina.it - “Come vedi tu” è il nuovo singolo di Cristina Bonan

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “TU”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 dicembre.“tu” è un brano che può essere interpretato in modi diversi, permettendo a ciascuno di immedesimarsi a seconda del proprio vissuto. Che si tratti di una relazione amorosa o di amicizia, il pezzo invita a riflettere su un rapporto in cui ci si sente persi e incapaci di dare il meglio di sé, mettendo in luce le proprie fragilità e vulnerabilità emotive. Nello scrivere la canzone,si rivolge alla “piccola se stessa”, chiedendole di tornare a far parte della sua vita e delle sue esperienze. Guardare il mondo con gli occhi di un bambino spesso rende tutto più semplice e colorato. L’ingenuità e la semplicità dei bambini ci aiutano a trovare un po’ di luce nel grigio della frenetica vita adulta che siamo costretti ad affrontare.