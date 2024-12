Tpi.it - Codice della strada, dal 14 dicembre le nuove regole: le principali novità

, dal 14le: leIl nuovopresto sarà in vigore: da sabato prossimo 14partirà, infatti, la stretta su guida in stato d’ebbrezza, telefonini al volante e ritiropatente. Pesanti le sanzioni in vista. Chi verrà trovato alla guida con lo smartphone verrà inflitta una multa che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000; in caso di recidiva la sanzione lieviterà fino a 1.400 euro e la sospensionepatente potrà arrivare a tre mesi. Per la guida in stato di ebbrezza la multa, a seconda del tasso alcolemico, andrà da 573 a 6 mila euro, con sospensionepatente fino a due anni e pene detentive da 3 mesi a un anno. Sanzione da 173 a 694 euro, inoltre, a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensionepatente da quindici a trenta giorni.