Ilrestodelcarlino.it - Calciomercato Ancona: interesse per Ameth Fall e arrivo di Nikita Bikovskis

La pista dianticipata esattamente una settimana fa dal Resto del Carlino si rivela sempre più giusta, anche se da qui a vedere il giocatore in biancorosso ancora ce ne passa: il centravanti, infatti, è stato messo nella lista dei partenti dal Chieti e anche dall’Abruzzo rimbalza la conferma di un interessamento dell’. Per il giocatore senegalese classe 1991, centravanti di 187 cm ex Sambenedettese e Porto d’Ascoli, in doppia cifra lo scorso anno con 11 gol a Chieti, e con numerosi campionati di serie C alle spalle, l’dovrebbe però superare la concorrenza dell’Aquila.è un attaccante che ha già giocato anche al Rimini, dunque il ds Pietro Tamai lo conosce bene e lo stima e vorrebbe poterlo mettere a disposizione quanto prima di Massimo Gadda, anche se il taccuino del direttore contiene un altro paio di nomi interessanti, insieme a quello del senegalese.