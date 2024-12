Bologna blitz antidroga | 22 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.56 Vasta operazione della polizia di Stato dicontro traffico e spaccio di stupefacenti. 22 le misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini italiani, marocchini, tunisini e albanesi. Le indagini, che avevano già portato al sequestro di ingenti quantità di cocaina, eroina e marijuana, nonché di una pistola semiautomatica, hanno documentato numerose cessioni di stupefacenti da parte di un gruppo italiano a numerosi clienti, che a loro volta spacciavano la droga, in particolare cocaina, in varie piazze del territorio.