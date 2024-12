Quotidiano.net - Almanacco del Giorno: cosa accadde l'11 dicembre

L'11è una data ricca di eventi significativi nella storia mondiale e italiana. In questodel, esploreremo alcuni degli avvenimenti più importanti accaduti in questa giornata, le personalità nate e scomparse, il proverbio dele altre curiosità legate all'11l'11Il primo evento di rilievonel 1946, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite creò l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con l'obiettivo di fornire assistenza umanitaria e sviluppo a lungo termine ai bambini e alle madri nei paesi in via di sviluppo. Questo evento ha segnato un importante passo avanti nei diritti dell'infanzia a livello globale. Un altro importante avvenimento avvenne nel 1972, quando l'Apollo 17 atterrò sulla Luna. Fu l'ultima missione del programma Apollo a portare esseri umani sulla superficie lunare, segnando la fine di un'era di esplorazione spaziale diretta.