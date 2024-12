Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha sfoggiato un capo rarissimo al College GameDay

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se la carriera di attore dovesse mai esaurirsi,ha ufficialmente una carriera di riserva pronta ad attenderlo: quella di radiocronista sportivo. Sabato, il candidato all'Oscar è apparso come ospite deldi ESPN ad Atlanta, a coronamento di una campagna pubblicitaria senza precedenti per il suo prossimo film biografico su Bob Dylan , A Complete Unknown, che ha vistoapparire inaspettatamente nei campus universitari di tutto il Paese. Sotto lo shock totale di tutti gli spettatori, compresi gli altri analisti seduti accanto a lui, la star di Dune ha mostrato una conoscenza prodigiosa e intima del panorama del football universitario, snocciolando con sicurezza i ragionamenti alla base di ciascuna delle sue scelte per il campionato di conference.