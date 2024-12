Ilfattoquotidiano.it - Studente di criminologia uccide una donna in spiaggia: “Voleva capire cosa si prova a togliere la vita a qualcuno. L’ha lasciata morire dissanguata sulla sabbia”

re persilaa un essere umano: questo potrebbe essere il movente che ha spinto unodiad aggredire due donne lo scorso 24 maggiodi Durley Chine a Bournemouth, in Inghilterra. Se una di loro, Leanne Miles, si è salvata nonostante le gravi ferite, l’altra, Amie Gray, è morta per davvero.Sul banco degli imputati alla Winchester Crown Court, il 20enne Nasen Saadi nega le accuse di omicidio e tentato omicidio, ma la pubblica accusa, secondo cui il giovane avrebbe condotto delle ricerche precise per mettere in pratica il suo piano, non la pensa così: “Sembra che volesse saperesila”, riporta la BBC.La notte del 24 maggio le due donne eranoe si stavano godendo lo spettacolo della luna piena intorno a un fuoco che avevano acceso loro stesse, quando all’improvviso Saadi avrebbe attaccato inseguendole mentre cercavano di scappare: “Le ha lasciatedissanguate mentre si allontanava e cercava di scomparire di nuovo nell’ombra, lontano dal bagliore dei lampioni o dalla luce della luna e di nuovo nell’anonimato” è stato detto in tribunale.