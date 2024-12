Ilveggente.it - Shakhtar-Bayern e Brest-Psv, Champions League: pronostico

Leggi su Ilveggente.it

-Psv sono valide per la sesta giornata della nuova. Dove vederle in tv, streaming, formazioni eNove punti in classifica per il momento quelli che conquistato ilMonaco in queste prime cinque partite di. Non bastano per essere tra le prime otto ed evitare i playoff. Ma un’affermazione, semplice, contro gli ucraini, permetterà agli uomini di Kompany di giocarsi tutto, poi, in quelle che sono le due partite finali di questa prima fase.-Psv,(Lapresse) – Ilveggente.itAbbandonata la Coppa di Germania, che era un obiettivo, i bavaresi adesso hanno “solo” campionato eper portare a casa un trofeo. E non vogliono come al solito lasciare nulla al caso. Vinceranno i tedeschi, contro una formazione che ha sicuramente delle difficoltà e che ha comunque dimostrato di potersela giocare.