Sciopero, i sindacati confermano il rito del venerdì. Salvini pronto all'ordinanza per ridurlo a 4 ore

Tutto come da copione. Lo stancodello, quasi sempre di, si consumerà anche il prossimo 13 dicembre. La serrata annunciata daiè confermata e a nulla è servito il tavolo al Mit tra il ministro dei Trasporti, Matteoe l’Usb. Per gli italiani si prospetta un altronero con il blocco dei trasporti e della viabilità, una sorta di sequestro di persona cheha chiesto di ridurre da 24 a 4 ore. Dal ministro è arrivato un appello alla responsabilità. “Durante l’incontro, svoltosi in un clima di rispetto istituzionale – si legge in una nota del Mit – si è discusso delle motivazioni delloha invitato ialla responsabilità. Il vicepremier e ministro è determinato a ridurre i disagi per i cittadini”., fumata nera al tavoloPoco dopo Matteo, a margine dell’assemblea della Fiaip, conferma la richiesta di riduzione a 4 ore della durata dello stop dei mezzi pubblici.