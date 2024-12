Ilnapolista.it - Rugby: giustizia argentina respinge accuse di stupro contro due giocatori francesi

DuediOscar Jegou e Hugo Auradou, erano stati accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna mentre si trovavano a Mendoza. In quei giorni, infatti, la Nazionale transalpina stava disputando una tournée in. In particolare, la denuncia, fatta da una donna di 39 anni, è riferita a quanto sarebbe avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio, dopo un intra Pumas e Blues nella stessa Mendoza.I due sono rimasti in stato di arresto per poco più di un mese dopo il loro arresto, ma non hanno potuto abbandonare il Paese sudamericano fino alla fine delle indagini della Procura della città occidentale di Mendoza.Ora il sistema giudiziario argentino ha risposto favorevolmente alla richiesta di archiviazione presentata lo scorso 27 agosto dagli avvocati di Oscar Jegou e Hugo Auradou.