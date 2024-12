Sport.periodicodaily.com - Roma-Sporting Braga: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. I giallorossi devono cercare la vittoria per accorciare la classifica e giocarsi la qualificazione negli ultimi centottanta minuti.si giocherà giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl nuovo corso dei giallorossi targato Ranieri si è rimesso moto conquistando i primi tre punti nell’ultimo match di campionato contro il Lecce dopo due sconfitte consecutive. Per uscire definitivamente dalla crisi nella quale è piombata da inizio stagione, c’è bisogno di continuità di risultati anche in Europa Leagueoccorre migliorare la classifica per avere ancora chance di qualificazione. Al omento i punti conquistati sono sei, frutto di tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta.