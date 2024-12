Anteprima24.it - Reperti archeologici sequestrati esposti nelle sedi istituzionali: firmata l’intesa

Tempo di lettura: 2 minuti“Riconnettiamo la storia. Riappropriamoci del patrimonio culturale”. Sono queste le direttrici di marcia per una iniziativa assunta da Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che consiste in una sinergia con Comune di Benevento, Provincia di Benevento, Asl, e Tribunale di Benevento formalizzata questa mattina nel Palazzo di Città a Benevento. La cooperazione istituzionale è stata formalizzata in un protocollo d’intesa che regola i rapporti tra le istituzioni locali nella collocazione deiin spazi pubblici cittadini. A sottoscriverenella sala consiliare di Palazzo Mosti, oltre al Soprintendente Nuzzo, il Sindaco Clemente Mastella, il Presidente del Tribunale Ennio Ricci, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Gennaro Volpe.