"Pelle contro pelle" è il nuovo singolo di Effemme feat. Tommaso Ceraruolo

Dal 13 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildegliCerasuolo dei Perturbazione.“” è un brano fresh folk che esplora il bisogno profondo di riscoprire il contatto umano come fonte di sicurezza e appartenenza. L’Homo sapiens si è evoluto grazie alla capacità di vivere in gruppo, ma oggi, con l’allontanamento fisico e la perdita del senso di comunità, questa connessione sembra svanire. La canzone invita a ritrovare quel legame, sia nel messaggio che nella musica, attraverso un ritmo coinvolgente e aperture melodiche che mettono in risalto le voci di Michele e. I virtuosismi di Francesco Moneti aggiungono un tocco di gioia e festa, evocando l’autenticità e la bellezza delle relazioni umane sincere.