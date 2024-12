Niente di Personale | i dipinti di Carlo Olivari in mostra da Interno6 a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

di Michele ArmanoCon un titolo ironico che sfida subito lo spettatore, “di”,invita a entrare nel suo mondo fatto di libertà e passione. La sua pittura non vuole spiegare, né addolcire, ma scuotere, spingere oltre le apparenze, cercando la verità attraverso la fantasia. Architetture pulsanti, città che respirano, il vento e la natura nel suo stato più selvaggio: tutto prende forma sotto la spatola, trasformandosi in un impressionismo moderno che vibra di energia e movimento. Persino le incursioni nella figura umana non descrivono, ma evocano; sono tracce, segni di una presenza, mai invadenti, come a dire davvero “di”. Per, libertà e passione sono i principi di una vita e di un’arte che non conoscono compromessi. Ogni quadro è un’esplosione di emozioni: il colore diventa materia viva, il gesto una testimonianza di verità.