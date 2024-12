Quotidiano.net - Multe cancellate ai no vax, anche Forza Italia s’indigna: “Inaccettabile, il governo ci ripensi”

Roma, 10 dicembre 2024 – Non ci stanno i medici, non ci sta l’opposizione. Madalla maggioranza arrivano voci contro l’annullamento delleda 100 euro elevate a chi non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid (la norma è contenuta nel decreto Milleproroghe approvato dal, che andrà in Parlamento dopo la legge di Bilancio). Ronzulli all’attacco, per bocca di Licia Ronzulli, fa arrivare chiaro il messaggio a Palazzo Chigi: “Di fronte alla pandemia che ci ha travolti tutti e ha ucciso quasi 200mila persone, la violazione delle norme sanitarie da parte dei 'no vax' è stata uno schiaffo alle leggi dello Stato – insorge la senatrice die vice presidente del Senato – e, ancor peggio, un pericolo per la popolazione, soprattutto quella più fragile, esposta al rischio di contagio da chi, per motivi ideologici e antiscientifici, ha rifiutato il vaccino.