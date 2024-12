Davidemaggio.it - Milly Carlucci su Mariotto: “Quello che è successo è molto grave, parleremo con la Rai per capire che fare”

aveva inizialmente glissato su Guillermoin fuga da Ballando con le Stelle, rimandando alla prossima puntata (“Sabato 14 si saprà come va a finire”, dichiarava nei giorni scorsi). Divenuto però un vero e proprio caso, la conduttrice interviene ammettendo la gravità della situazione (e creando hype):che è: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai eche. bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni (ha dichiarato di aver avuto un problema nella sua maison, ndDM) e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato.