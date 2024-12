Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, Mondiale per club volley in DIRETTA: pochi minuti all’esordio dei marchigiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.0017:17 Sfida da non fallire per i, che devono incamerare punti per evitare sorprese ed incamminarsi verso le semifinali.17:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della prima giornata del gruppo A delperditra. Poco meno di 20all’inizio del match.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la prima giornata del gruppo A delperditra. La Sabiazinho Arena di Uberlandia (Brasile) è pronta ad ospitare la massima competizione internazionale per, manifestazione in cui le squadre italiane partono con i favori del pronostico.