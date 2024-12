Sport.quotidiano.net - L’Inter cambia per prendersi tutto. Esame Bayer, la chance di Taremi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Archiviare definitivamente il discorso Champions, con un occhio all’infermeria e l’altro alla sfida con la Lazio di lunedì prossimo. Questa sera a Leverkusen (ore 21) c’è molto più di ciò che può sembrare, in gioco. Vincere, secondo i dati Opta emersi al termine di 50mila simulazioni, equivarrebbe a chiudere tra le prime otto e saltare la trappola degli spareggi: nel 98% dei test, infatti, 16 punti sono stati sufficienti ad entrare nella top 8 (con 15 si ha il 73%). I nerazzurri ne hanno 13. E il calendario dice Sparta Praga e Monaco, a seguire: ossia a gennaio. La qualificazione agli ottavi prima del panettone, insomma, potrebbe ben fare gola. Inzaghi lo sa bene ("conosciamo il percorso che stiamo facendo in Champions e vogliamo continuarlo"), ma sposta più in là l’asticella: "A 17 punti dovremmo essere qualificati, a 18 sicuramente".