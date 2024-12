Oasport.it - La WADA annuncia modifiche al regolamento: cosa cambia sul doping involontario. E Jannik Sinner…

Lahato una serie dimenti al codice mondiale anti, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2027. Bisognerà dunque aspettare un paio di anni, ma intanto è evidente la volontà da parte dell’Agenzia Mondiale Antidi modificare le norme riguardanti i casi di positività derivanti da pratiche involontarie, come quella che ha coinvoltoSinner. Il tennista italiano è stato assolto dall’ITIA, ma la stessaha presentato ricorso al TAS (il processo non inizierà prima del prossimo 11 febbraio).Dal 2027 non si parlerà più di “prodotto contaminato”, ma si utilizzerà la voce “fonte di contaminazione”, che è definita come fonte imprevedibile di sostanza proibita. La bozza del nuovo codice riporta delle casistiche ben specifiche: “L’ingestione di un farmaco che contiene la sostanza proibita la quale non è specificata nell’etichetta o la cui presenza non può essere identificata con una ragionevole ricerca Internet; la consumazione di cibo o bevanda, come per esempio carne o acqua contaminata, che contiene la Sostanza Proibita senza che ci fosse un avvertimento o altra comunicazione che notifichi la possibile presenza della Sostanza Proibita; l’esposizione alla Sostanza Proibita che era stata usata o posseduta da una terza persona, sia attraverso il contatto diretto dell’Atleta con la terza persona oppure attraverso il contatto con oggetti toccati o maneggiati dalla terza persona; oppure attraverso contaminazione ambientale“.