Lapresse.it - Juventus-Manchester City, Motta non si fida: “Guardiola fortissimo”

Leggi su Lapresse.it

Latorna in Champions League con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e accogliere i campioni in carica del. La squadra bianconera si prepara alla sconsapevole del proprio valore e della possibilità di giocarsela contro la formazione di Pep. “Affrontare un grande club come ilè una bella opportunità per noi. Abbiamo preparato la partita per dare il massimo, crescere come squadra e migliorare”, ha dichiarato il tecnico bianconero durante la conferenza stampa alla vigilia del match, in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. “Comandare la partita non significa solo fare possesso palla: ci sono tanti altri aspetti che vanno curati. Ogni squadra ha le sue caratteristiche”, ha aggiunto. “Domani ci troveremo di fronte a una formazione con idee molto precise.