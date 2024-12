Quotidiano.net - Investire nell'arte, cosa c'è da sapere: 10 consigli utili

Tra gli investimenti più interessanti e redditizi che si possano effettuare ci sono quelli. Comprare un quadro o una statua di valore può rappresentare un modo molto sicuro di spendere il proprio denaro, visto e considerato che l’opera, se di buona resa, continuerà ad accrescere il proprio valore nel tempo portando l’investimento iniziale a essere ripagato e a generare un guadagno in caso di rivendita. Le performance dell’, infatti, non sono da sottovalutare: secondo recenti studi, il rendimento annuo medio delle opere di valore varia tra il 14 e il 17%, con picchimoderna che possono arrivare fino al 50%. Numeri elevatissimi che, benché lesi in pdalla forte volatilità del settore, rappresentano un porto sicuro per molti investitori che hanno intenzione di diversificare il proprio portafoglio.