Il Balloon Museum torna a Roma con Euphoria una mostra inedita in prima mondiale

Dal 20 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 ilnegli spazi de La Nuvola con– Art is in the Air, unain, con il patrocinio del Comune die del MiC – Ministero della Cultura, che presenta 20 opere monumentali e interattive dedicate all’espressione di questa emozione attraverso l’arte.A cura di Valentino Catricalà, con la collaborazione di Antonella Di Lullo,invita a riflettere sulla potenza trasformativa dell’arte celebrando la leggerezza, l’interazione e il potere comunicativo dell’Inflatable art. Laposiziona, quindi, le opere come veri e propri contenitori di interazione, spettacolo e scoperta.Tra gli artisti presenti in: Carsten Höller, Philippe Parreno, Martin Creed, Marta Minujín, Hyperstudio, Rafael Lozano-Hemmer, Ryan Gander, A.