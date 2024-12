Amica.it - I capelli da leonessa di Beyoncé alla prima di Mufasa. Così sostiene Jay-Z?

Chi se lo aspettava: a poche ore dall’accusa contro Jay-Z, di violenza sessuale ai danni di una minore, il rapper, la mogliee la figlia Blue Ivy si sono presentati più coesi e uniti che maipremière di: The Lion King al Dolby Theater di Hollywood.Queen Bey “risponde” agli attacchi contro la sua famiglia senza troppe parole ma con un un beauty look a effetto glow, da vera. Di recente eletta da Billboard come la più grande popstar del XXI secolo,– che nel nuovo film Disney presta la voceNala insiemefiglia, doppiatrice di Kiara -, hadeciso di non farsi travolgere dalle polemiche, mostrandosi sul red carpet più luminosa che mai.