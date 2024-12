GialappaShow chiude col botto | è la stagione più vista di sempre

Leggi su Funweek.it

Si è conclusa con un successo di ascolti la quartadi, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest, affiancato per l’ultima puntata da Elettra Lamborghini. La serata finale, trasmessa su TV8, Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato complessivamente 1 milione e 293 mila spettatori medi.Nel dettaglio, il primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raggiunto quasi un milione di spettatori medi, con uno share del 5,7% (di cui TV8 ha contribuito con 852 mila spettatori medi e il 4,94% di share).Con questo risultato,conclude un’edizione da record, la piùdisia su TV8 che su Sky Uno. Anche sui social l’hashtag ufficiale #ha dominato la serata, restando in tendenza per ore.