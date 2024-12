Lettera43.it - Esplosione in una raffineria Eni a Calenzano: sale a quattro il bilancio delle vittime

ildei morti della grossaavvenuta lunedì in unadell’Eni a, in provincia di Firenze. Martedì sono infatti stati ritrovati due dei tre dispersi nell’al sito Eni di. Da quanto appreso sarebbero stati ritrovati nell’area della pensilina dell’area di carico, dove è scoppiato l’incendio. Sono almeno 26 i feriti ricoverati. Sei persone si trovano al Careggi, di cuiin osservazione breve intensiva. Molto gravi le condizioni di un paziente a Pisa. Altri due sono ricoverati sempre a Pisa, altri tre sono stabili in osservazione all’ospedale di Prato.Chi sono ledell’Unadueaccertate si chiamava Vincenzo Martinelli, 53 anni, di Napoli, era il conducente di un’autobotte rimasta coinvolta nell’