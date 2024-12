Tpi.it - Elena Sofia Ricci a Belve: “Abusata a 12 anni da un amico di famiglia, mi sono sentita sporca tutta la vita”

: “a 12da undi”Ospite di, il programma in onda su Rai 2 nella serata di martedì 10 dicembre,è tornata a parlare della violenza subita quando aveva 12.Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice ha rivelato riguardo la violenza sessuale subita: “È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio. Chiaramente può un foglio da disegno proteggere? No”.L’uomo era undi, manon ha mai raccontato alla madre quello che era accaduto: “È un nodo che non ho sciolto ancora. Non l’ho detto a mia mamma perché non volevo darle un dolore.