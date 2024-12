Ilgiorno.it - Cultura, natura e cibo. Torna l’Alps Festival a celebrare Morbegno

Tutto pronto per l’inaugurazione delAlps, evento che celebra la bellezza e l’autenticità diCittà ideale Porta delle Alpi. Da domani a domenica la cittadina sarà il cuore pulsante di una kermesse che unisce, enogastronomia e intrattenimento con un variegato calendario di iniziative. La data dell’inaugurazione non è casuale: l’11 dicembre ricorre la Giornata internazionale della montagna. Previste alle 17 al Museo civico l’apertura della mostra “Terra Glacialis. I ghiacciai della Lombardia: un patrimonio minacciato dalla crisi climatica“ a cura del Servizio glaciologo lombardo (visitabile sino al 16 marzo) e una conferenza condotta dal glaciologo Riccardo Scotti. Il via ufficiale alavverrà invece alle 20.30 all’Auditorium di Sant’Antonio.