Lanazione.it - Consulta provinciale delle Categorie di Confartigianato Imprese Arezzo, confermato Pier Luigi Marzocchi alla Presidenza

, 10 dicembre 2024 – Ladihaper acclamazioneper il prossimo quadriennio. Durante la riunione,ha ricevuto il plauso del Presidente Maurizio Baldi, del Segretario Alessandra Papini e dei Presidenti di Federazione per il lavoro svolto nel precedente mandato, distinguendosi per la sua capacità di rappresentare le esigenzeartigiane sul territorio.Viceè stato eletto Alessandro Tani, attuale Presidente della Federazione Trasporti, anch’egli con voto unanime. Durante l’incontro,ha ringraziato i colleghi imprenditori, in particolare i nuovi eletti Stefano Ziantoni e Michele Pannacci, unitamente a Fabriziovenanzi e Roberto Carria, giunti a fine mandato (ai quali è stata donata una targa a ricordo), sottolineando l’importanza strategica dinel sistema associativo regionale, graziepresenza di ben 10 presidenti regionali all’interno diToscana, 2 presidenti e 3 vice presidenti in senoconfederazione nazionale.