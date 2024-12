Iodonna.it - Clara invece scopre che Pietro è suo padre: il momento più commovente della puntata

Ultima(stasera su Rai 1 alle 21.30) per la serie Libera, la magistrata interpretata da Lunetta Savino che probabilmente ritornerà per una seconda stagione. Il pubblico ha apprezzato la storiagiudice integerrima che indaga sulla mortefiglia avvenuta 15 anni prima. La scorsaha tenuto incollati davanti alla tv oltre 3 milioni di telespettatori, per uno share del 17,6%. “Libera”, la clipfiction con Lunetta Savino magistrato X Leggi anche › Nella terzaserie Rai, “Libera” viene iscritta nel registro degli indagati Il caso di Bianca era considerato chiuso: una morte per overdose.