C' è l' accordo con Stellantis per evitare 249 licenziamenti nell' indotto

L'ditira un sospiro di sollievo, in virtù dell'trovato tra il marchio automobilistico e l'azienda di logistica Transnova durante l'incontro di oggi pomeriggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale hanno partecipato i sindacati, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Sono 249 i lavoratori che nei giorni scorsi avevano ricevuto lettere di licenziamento. Ora, dopo l'impegno didi proseguire per un altro anno il contratto di fornitura con Trasnova, queste procedure vengono bloccate. In particolare, la società di Cassino aveva previsto di licenziare 97 operai. A cascata, avevano previsto tagli anche altre società a cui Transnova subappalta alcune produzioni: Logitech aveva avviato procedure per 101 unità, mentre Tecnoservice per 51 dipendenti.