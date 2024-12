Sport.quotidiano.net - Bologna di Italiano: sfida al Benfica per un sogno Champions e alla Fiorentina per l'Europa

Auguri a Vincenzo, che oggi compie 47 anni ‘festeggiando’ sul volo per Lisbona. Regalo di compleanno più gradito? Scontato: salire in extremis sull’ultimo treno per la qualificazione. Siamo realisti (e seri): ilche fin qui nella più nobile delle competizioni ha raccolto un punto in 5 partite può ancora cullare la speranza di prolungare la sua avventura in? Le probabilità sono meno del 2 per cento, recita una statistica abbastanza accreditata. Se dstatistica passiamo al campo si deve convenire che domani notte al ‘da Luz’ è ilche confida di chiudere i conti qualificazione. Mettiamoci nei panni dei portoghesi: dall’alto dei 9 punti in classifica quale occasione più ghiotta di strapparne altri tre a una delle cenerentole del torneo? A proposito di treni: la storia degli ultimi tre mesi, ovvero dallo 0-0 con lo Shakhtar in poi, dice che laLeague per questoè come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamostazione sì ma dormivamo tutti.