Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri in aziende e frantoi, imprenditori denunciati a Buccino e Roccadaspide

Tempo di lettura: 2 minutiÈ di una serie dioperanti nei comuni di, il bilancio delle denunce inviate alla Procura della Repubblica di Salerno per i reati di smaltimento illecito di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali e che hanno fatto scattare i sequestri neldeiforestali di Capaccio Paestum e.A, durante le ispezioni nelle, iforestali hanno notato delle attività illecite messe in atto da un imprenditore titolare di un opificio, mentre nel territorio del comune dii controlli deiforestali hanno interessato ioleari. In particolare, l’attenzione dei militari ha interessato lo smaltimento dei rifiuti da parte delle.A seguito dei controlli infatti, ihanno sottoposto a sequestro una saracinesca idraulica di una vasca di raccolta in quanto, secondo gli inquirenti, le attività produttive avrebbero sversato acque reflue del ciclo di lavorazione delle olive, del percolato prodotto dalle sanse esauste e dalle acque di lavaggio, in area di particolare pregio e tutela naturalistica e ambientale, oltre alla denuncia dei titolari delle attività per smaltimento illecito di rifiuti e deturpamento delle bellezze naturali.