Bcp per la cultura Maurizio de Giovanni a Palazzo Vallelonga per presentare il suo ultimo libro

desarà l’ospite del prossimo appuntamentole a, in programma giovedì 12 dicembre (ore 18,30) nella storica sede centrale della Banca Popolare di Torre del Greco in corso Vittorio Emanuele, 92.Lo scrittore partenopeo, accolto dal presidente della Bcp Mauro Ascione, parlerà con il giornalista Gianni Russo del suo: “Volver – Ritorno per il commissario Ricciardi”, edito da Einaudi e pubblicato lo scorso 26 novembre. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.L’iniziativa, all’interno del programma “Bcp per la”, rappresenta per l’istituto di credito un momento di dibattito e riflessione per condividere il patrimoniole con il territorio e le persone che lo rappresentano e allo stesso tempo creare occasioni di crescita e condivisione di esperienze.