Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, Frattesi per assolvere a una funzione

si disputerà stasera 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena. Davidenon comparirà dal primo minuto della sfida, ma avrà l’occasione di incidere a partita in corso.LA SFIDA –è una sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024-2025. I due club sono momentaneamente qualificati agli ottavi di finale della competizione, con l’seconda e ilsesto. Le due compagini cercano tre punti fondamentali per rafforzare le proprie ambizioni di accesso immediato al prossimo turno della più importante coppa europea. Nel caso dei nerazzurri, la vittoria metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, dati i 13 punti accumulati nelle prime cinque giornate. Per ottenerla, Simone Inzaghi punterà su Piotr Zielinski dal primo minuto, con Davidepronto a entrare a partita in corso.