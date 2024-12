Lanazione.it - Al via lavori per 900mila euro. Maricò va al Centro Giovani. Nuovo nido in lungarno Tripoli

SANTA CROCE Ilper l’infanzia e l’adolescenzachiude le porte della sede die dal 7 gennaio si trasferisce alin largo Bonetti. Ad annonell’edificio deliniziano idi ristrutturazione da(600mila con il Pnrr, 300mila fondi comunali) per ricavare nella struttura trenta posti per l’asilo. Alla fine deii nidi di Santa Croce passeranno dagli attuali 74 posti a 110. "Da questa riorganizzazione infatti scaturirà un potenziamento dei servizi educativi in continuità con quelli offerti dal– spiega il Comune di Santa Croce – La progettazione futura, quindi, vedrà lo spostamento delle attività 0-11 anni al, insieme alla promozione di azioni educative rivolte alla fascia d’età 11-14 anni e 15-35 anni".