Vannacci ha un punto debole | la moglie svela tutto roba da non credere

Vannacci ha un punto debole: la moglie svela tutto

Chi è Camelia Mihailescu,di Roberto? Una vita tra amore, carriera e famiglia, e una ferma difesa del marito. Camelia Mihailescu, originaria di Bucarest, Romania, è ladel generale Roberto. Figlia di un militare, è laureata in giurisprudenza e psicologia. Una donna di cultura e carattere, Camelia è la voce che difende con forza il marito, definito da alcuni come xenofobo. “Non è vero che è xenofobo“, afferma Camelia, “lo dicono persone che non lo conoscono e che non hanno letto il suo libro, o fingono di averlo letto. Non ha nessun problema con nessuno, né per il colore della pelle, né per orientamento politico o tradizioni“. Il primo incontro con RobertoIl loro amore è nato 23 anni fa all’Accademia militare di Bucarest, in un momento cruciale per la Romania, prossima ad entrare nella NATO.