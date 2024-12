Lanazione.it - Vacanze di Natale con Pratomusei: campus e attività per bambini

La scuola non è ancora in vacanza, ma è già tempo di organizzare ledidei. È ricca la proposta diper il periodo natalizio, tra, cortometraggi, laboratori e visite: le prenotazioni sono obbligatorie e sono aperte, meglio affrettarsi. Ecco le principali proposte. Il 26 dicembre al Museo del Tessuto dalle 16.30per famiglie condai 4 ai 7 anni con Battery Mommy, in collaborazione con Cinefilante: 5 euro a partecipante; da prenotare a [email protected] . Al Pecci il 27 dicembre dalle 16 alle 18 per famiglie condai 3 ai 6 anni; Fare e disfare con i nonni, un laboratorio ispirato a Munari e alle opere di Eccentrica, le collezioni del Centro: un modo di stare insieme e divertirsi con l’arte; 5 euro, da prenotare a edu@centropecci.