Sesso con una ragazzina di 13 anni | l' ultimo scandalo che travolge l' America

Non conosce fine losessuale che stando il mondo della musica e dello spettacoloni. Jay-Z, al secolo Shawn Corey Carter, è stato accusato da una donna di averla stuprata insieme a Puff Diddy (il primo nome d'arte di Sean Combs). I fatti risalgono al 2000, durante una festa dopo la cerimonia di premiazione degli MTV Music Award. All'epoca dei fatti contestati, Jay-Z aveva 31e la vittima appena 13. La denuncia, come riportano i media internazionali, era già stata presentata lo scorso ottobre, e come autore del reato spuntava il nome di P. Diddy, al centro di un'indagine per abusi e tratta di essere umani a scopi sessuali, insieme a un'altra celebrità molto nota fino a oggi non identificata. Ora è stata ripresentata aggiungendo il nome di Shawn Corey Carter, per tutti Jay-Z nonché marito della super popstar mondiale Beyoncé.