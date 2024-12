Segreti di famiglia anticipazioni del 12 dicembre

Leggi su Serietvinpillole.it

didel 12Le trame delle puntate di “di”, la soap turca vincitrice di un Emmy che unisce il poliziesco al drammatico, il thriller psicologico al “legal drama”, andrà in onda giovedì 12in seconda serata su Canale 5. Ricordo che la serie turca è disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity.didel 12Giovedì 12– Ore 23:30Ceylin viene ritrovata in un bosco in stato di shock, con una ferita alla testa. Ilgaz la porta immediatamente in ospedale, mentre Eren prosegue le indagini sulle tracce di Engin. La macchina utilizzata da Engin per la fuga viene rinvenuta, ma è vuota. Poco dopo, un corpo senza vita viene segnalato: si tratta proprio di Engin, ucciso da un colpo di pistola al cuore.