Amica.it - Quando Isabella Rossellini ha interpretato se stessa in un episodio di "Friends" non credeva di essere famosa abbastanza: ecco i suoi ricordi

L’è di quelli che ciamo tutti. Non solo chi c’era la prima volta che è adato in onda, ma anche per chi ha visto e rivisto. Perché la targhetta plastificata senza il nome diè rimasta nella memoria. Anche in quella dell’attrice italiana, impegnata in questi giorni nel tour promozionale del suo nuovo film, Conclave. Un thriller, tratto dal romanzo di Robert Harris, che racconta le macchinazioni per l’elezione di un nuovo Papa. La pellicola, che sarà nelle sale il 19 dicembre, è dato tra i favoriti per una nomination agli Oscar 2025. Così come il nome diper la categoria Miglior attrice non protagonista.non si sentivada recitare in “”Intervistata su questo suo nuovo ruolo – quello di una suora che fa da governante, in tutti i sensi, ai cardinali riuniti –ha raccontato la sua sorpresale è stato chiesto di interpretare senella serie tv piùdel mondo.