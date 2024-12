Ilrestodelcarlino.it - Pranzo di Natale per Traversara: "Sarà offerto agli alluvionati"

"Il bene fa bene". Lo slogan appartiene all’iniziativa organizzata dal lughese Bruno Frignani, autore nel 2023 deldidedicato alle persone in difficoltà. Quest’anno, Frignani torna con una iniziativa simile, rivolta in questo caso alla comunità diprofondamente colpita dall’alluvione dello scorso settembre. "Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo", è la frase indicata sul volantino che offre tutte le informazioni relative all’iniziativa in programma per il 22 dicembre prossimo, alle 12,30, presso la sala parrocchiale della Collegiata di Lugo. Ospite speciale dell’iniziativaRiccardo Ceroni, l’84enne di Modigliana il cui video di ringraziamento"angeli del fango" che lo hanno aiutato nei momenti più brutti dell’alluvione è diventato virale in rete.