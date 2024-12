Sport.quotidiano.net - Pietrasanta in testa da solo. Marginone, è notte fonda

: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini, Laucci (86’Cosentino), Aquilante (78’ Adami), Szabo (90’ Moriconi) Della Pina, Bruzzi, Biagini (68’ Bertozzi), Remedi (80’Bellè). All. Della Bona.: Morini, Carmignani, Puccini, Carlini, Bandoni, Lavorini, Ricci, Casali, Venturini, Cortesi, Del Magro. All. Moretti. Arbitro: Enned di Firenze. Reti: 14’ Remedi, 23’ Szabo, 47’ Szabo. Note: spettatori 150 circa. Ammonito Biagini. MARINA DI– Ilsi riprende immediatamente dalla sconfitta di Pontremoli grazie al netto 3-0 ai danni delche vale anche il primo posto solitario in classifica. Viste le numerose assenze della vigilia un largo successo non era per nulla scontato. Invece, fatta eccezione per uno spavento iniziale, da lì in avanti è stato un autentico monologo dei padroni di casa che avrebbero potuto chiudere con almeno altri due gol in più di scarto.