Oxford Dictionary | brain rot è la parola dell' anno riflettiamo sull' uso delle tecnologie

Nei ristoranti, nei luoghi di aggregazione, purtroppo a volte anche alla guida, accade sempre più spesso di vedere persone che controllano lo smartphone compulsivamente. Per questo ha colpito molti osservatori la scelta didi individuare comeun neologismo: “rot”. Traducibile con “cervello in pappa”, questa espressione indica il deterioramentoo stato mentale dovuto a un consumo eccessivo di contenuti online banali o poco stimolanti. Gli effetti di questo fenomeno non sono ancora chiari, ma i primi studi mettono in luce una realtà che non può essere ignorata. Secondo alcune ricerche, un utilizzo eccessivo dei social media da parte dei più piccoli può provocare cambiamenti nelle aree cerebrali in via di sviluppo come l’amigdala e la corteccia prefrontale.